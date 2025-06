Lucca-Napoli, domani si può chiudere! Tmw: giornata cruciale, mancano dettagli

Il Napoli è scatenato sul calciomercato, lavorando contemporaneamente su più fronti: per l'esterno è appena saltato fuori il nome di Jadon Sancho, mentre per il ruolo di centravanti domani si potrebbe chiudere l'affare che porta a Lorenzo Lucca. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sono previsti nelle prossime ore nuovi contatti tra gli azzurri e l'Udinese.

L'obiettivo delle due società sarà quello di provare a limare gli ultimi dettagli e trovare la quadra definitiva per mandare in porto la trattativa. Il centravanti classe 2000 ha già accettato di trasferirsi al Napoli, per questo motivo la giornata di domani sarà decisiva per capire se si potrà andare a breve verso l'intesa con l'Udinese oppure bisognerà aspettare altro tempo.