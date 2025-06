Ultim'ora Rai - Osimhen aspetta la Premier, il Napoli non può accelerare su Lucca e Nunez: il punto

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, a RaiNews24 ha fatto il punto del calciomercato del Napoli: "Giorni di attesa per Victor Osimhen. In Arabia continuano a seguirlo nonostante il rifiuto di qualche giorno fa. Il nigeriano sogna la Premier League, ma sa di essere alternativo ad altre punte.

Al Napoli farebbero comodo i 75 milioni di euro della clausola: anche per questo (ma non solo) non accelera in quella zona del campo. Darwin Nunez resta un obiettivo, stesso discorso per Lorenzo Lucca che piace a tutti, ma sembra esagerata la valutazione. Il tempo sarà alleato dei campioni d'Italia che attualmente in organico hanno ancora Oshimen e Simeone. Il mercato è lungo e come sempre gli azzurri non si faranno trovare impreparati".