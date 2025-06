Nunez-Napoli, Romano annuncia: "Continuano i contatti, ma occhio all'Arabia"

Il Napoli è scatenato sul calciomercato, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando ad un altro grande colpo dalla Premier League: Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano ha aperto al trasferimento in azzurro e prossimamente verrà imbastita la trattativa con il Liverpool per capire la fattibilità dell'operazione.

Gli azzurri non sono però l'unico club interessato a Darwin Nunez. A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano dà alcuni aggiornamenti sul suo profilo X: "Proseguono i contatti tra il Napoli e Darwin Nunez in quanto è in cima alla lista degli azzurri. Sono in corso i colloqui e ce ne saranno altri in questa settimana con l'entourage del calciatore. Nunez ha anche proposte dalla Saudi Pro League e da alcuni club europei".