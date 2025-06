Ultim'ora Dazn - Il Fenerbahce vuole Anguissa: spunta la cifra chiesta dal Napoli

Frank Zambo Anguissa è uno dei possibili calciatori in uscita dal Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: non un esclusione tecnica degli azzurri, ma la volontà del calciatore di cambiare aria e fare un'esperienza diversa. A questo proposito, arrivano notizie dell'ultim'ora da Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato DAZN, che sul suo profilo X scrive: "Anche il Fenerbahce ha chiesto informazioni su Zambo Anguissa. La richiesta del Napoli è di 30 milioni di euro".