Ultim'ora Musah, il Napoli alzerà l'offerta! Rai: cifre e dettagli sul nuovo incontro

vedi letture

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, a RaiNews24 ha dato aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli ed il Milan per Yunus Musah, centrocampista classe 2002 che piace ad Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ovviamente proseguono le trattative per il milanista Yunus Musah.

Nei prossimi giorni è previsto in secondo vertice con il Milan per il brillante centrocampista rossonero, valutato fino ad oggi 30 milioni di euro dal direttore sportivo Igli Tare. Il Napoli è disposto a migliorare la prima offerta di 20 milioni più 5 di bonus, aumentando la base fissa e lavorando sui bonus. Il Milan sa che il giocatore vorrebbe trasferirsi a Napoli e questo sicuramente può essere un piccolo vantaggio per gli azzurri".