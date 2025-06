Ultim'ora Nome nuovo per la difesa, KK: Manna ha messo le mani sull'ex Juve Hajdari

Nome nuovo per la difesa: il Napoli è interessato ad Albian Hajdari, centrale classe 2003 attualmente in forza al Lugano, che l'ha acquistato due estati fa dalla Juventus per meno di un milione di euro. Giovanni Manna ci avrebbe già messo le mani, secondo Radio Kiss Kiss Napoli.

Il direttore dell'emittente Valter De Maggio, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', ha rivelato la notizia, raccontando il trascorso comune del d.s. e del calciatore: "Giovanni Manna ha messo le mani su un difensore che conosce benissimo perché lo aveva alla Next Gen alla Juventus. Si tratta di Hajdari".