Sorpresa Osimhen, riecco lo United: ripresi contatti, spuntano già le cifre

Victor Osimhen ha ripreso i colloqui con il Manchester United, che è ancora alla ricerca di un numero 9 e che non ha rinunciato alla pista che porta a Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, giocatore in passato accostato anche al Napoli che però sembra aver deciso di puntare su Lucca e dunque su un'alternativa a Lukaku e non su un nuovo titolare.

Secondo Footmercato, i colloqui sono ripresi di recente alle condizioni discusse qualche settimana fa, ovvero uno stipendio di 12 milioni di euro per il giocatore - attualmente è di 10 - e un compenso di 75 milioni di euro inclusi i bonus per il Napoli, il club proprietario del giocatore, ovvero la cifra della clausola rescissoria. Osimhen nei giorni scorsi aveva rifiutato la corte dell'Al-Hilal e un'offerta choc da 40 milioni di euro a stagione. Il Galatasaray è un'altra pretendente al giocatore ma ora torna prepotente anche il calcio inglese, il fascino della Premier.