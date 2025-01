Non solo il Como: spunta un’altra squadra interessata a Rafa Marin

La scorsa estate il Napoli ha investito circa 10 milioni di euro per acquistare dal Real Madrid Rafa Marin, difensore centrale classe 2002, prodotto del settore giovanile della Casa Blanca, che tanto bene aveva fatto ne LaLiga nell'annata trascorsa in prestito all'Alaves. Tuttavia, nonostante il giocatore sia arrivato nei primi giorni di mercato, fin qui ancora non ha fatto il suo debutto in Serie A.

Per ora il centrale iberico, sulla carta il vice-Rrahmani, ha collezionato solo due presenze ufficiali con il Napoli, entrambe in Coppa Italia, ma nel nostro campionato non ha ancora esordito. È in uscita e a gennaio lascerà Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, oltre al Como di Cesc Fabregas, su di lui c’è anche l’interesse del Villarreal.