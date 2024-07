Non solo Lukaku: coi soldi di Osimhen ADL vorrebbe chiudere tre colpi

Il Psg riflette sull'eventualità di affondare il colpo per Victor Osimhen. L'eventuale addio del nigeriano con 130 miloni nelle casse del Napoli, scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, permetterebbe ad Adl di avere poi la liquidità per portare via Lukaku dal Chelsea e stringere allo stesso tempo per l’ingaggio di un centrocampista e un esterno: piacciono sempre Musah e Dorgu.