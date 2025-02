Foto "Non toccare Comuzzo", il messaggio della piazza viola a Commisso: il difensore entra al 57'

La piazza viola fa muro: Pietro Comuzzo è intoccabile per i tifosi della Fiorentina. "Non toccare Comuzzo", questo il messaggio chiarissimo dei tifosi viola sul probabile trasferimento del centrale di difesa al Napoli, apparso su tantissimi cartelloni apparsi al Franchi nel corso di Fiorentina-Genoa. All'inizio del secondo tempo si scalda Comuzzo e il pubblico di casa lo saluta tra gli applausi. Il centrale entra in campo al 57', al posto di Richardson, dopo la rete del Genoa che accorcia 2-1 sui viola.

Vedremo se il presidente della Fiorentina Rocco Commisso accontenterà la richiesta dei propri tifosi o cederà nelle ultime ore di mercato all'altissima proposta economica avanzata dal Napoli.