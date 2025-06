Nunez, la cifra della prima offerta del Napoli e la richiesta del Liverpool

vedi letture

In attacco resta da risolvere la questione Osimhen, che ha dichiarato di non avere fretta e di volersi godere le vacanze, ma il Napoli intanto lavora a grande ritmo su un altro centravanti. Il club partenopeo avanza infatti con il Liverpool per Darwin Nunez e - riferisce quest'oggi Raffaele Auriemma su Tuttosport - per l'uruguayano è stata presentata una prima offerta di 42 milioni di euro.

Questa cifra però con ogni probabilità non basterà a convincere il club inglese. I Reds infatti ne chiedono 65, ma l’uruguaiano spinge per la cessione e questo potrebbe incidere. L’alternativa è Lorenzo Lucca dell’Udinese, ma anche qui c’è troppa distanza tra l’offerta (20 milioni) presentata dagli azzurri e la richiesta del patron Pozzo (30 milioni).