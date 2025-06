Nunez o Lucca, ma attenzione a Raspadori! Cds: "Se parte ne possono arrivare due!"

In attesa di definire la situazione legata a Victor Osimhen, il Napoli continua a muoversi per un ulteriore centravanti. La priorità del club partenopeo è Darwin Nuñez: Manna ha parlato con il suo entourage, il giocatore 25enne ha aperto al trasferimento anche se il Liverpool preferirebbe monetizzare subito con una cessione in Arabia. La punta però vuole restare in Europa, in Spagna o magari proprio in Serie A.

In secondo piano, ma sempre vivo, il nome di Lorenzo Lucca, già d’accordo con il Napoli: l’intesa con l’Udinese non è ancora definitiva, ma ci si lavora. Il classe 2000 rappresenta l’opzione giovane, meno dispendiosa. Se poi dovesse partire Raspadori, ma le richieste al momento mancano, allora gli attaccanti in arrivo potrebbero diventare due, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport.