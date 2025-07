Nunez più lontano, Cds: "Altro ostacolo, non c'è intesa su stipendio"

vedi letture

Spinge per Napoli Darwin Nuñez, attaccante in uscita dal Liverpool, autore di 40 gol in tre stagioni, pagato quasi 100 milioni nel 2022, ma - come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola - oltre alla iper valutazione del Liverpool manca un tassello fondamentale: non c’è ancora l’accordo con il giocatore. No. Nonostante l’apertura totale di Darwin: i circa 6 milioni di stipendio sono un muro, un ostacolo vero. E senza l’intesa con l’attaccante, va da sé, sarà ancora più complesso trovare quella con il Liverpool.