Osimhen-Al Hilal, ADL non fa sconti: il Galatasaray tenta il sorpasso

L'Al-Hilal vuole chiudere subito per Victor Osimhen e il Napoli ha fretta di cederlo quanto prima per stappare la bottiglia del mercato col tesoretto in arrivo. Si parte da lì, dal valore della clausola, 75 milioni, il prezzo sul cartellino che l'Al-Hilal, in un precedente e recente tentativo, aveva già provato ad abbassare di qualche milione. La risposta di De Laurentiis era stata negativa: nessuno sconto.

Dovranno riprovarci. Di sicuro, è volontà comune quella di trovare un'intesa prima di martedì, giorno di chiusura della finestra speciale di mercato aperta per il Mondiale per Club. Intanto il Galatasaray prova a inserirsi sfruttando la volontà del giocatore di restare in Europa e giocare la Champions. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.