Osimhen atteso domani a Istanbul: pronte visite e la firma col Galatasaray

Tutto definito, ora solo attesa per viaggio, visite, firma e annuncio. I passaggi più importanti sono stati fatti, ora Victor Osimhen aspetta un cenno per volare a Istanbul. Sta per iniziare di nuovo la sua avventura al Galatasaray, stavolta a titolo definitivo. Ne scrive Repubblica oggi in edicola. "Tutti per uno e uno per tutti, senza nessun rimpianto per il definitivo addio di Victor Osimhen, atteso domani in Turchia per la firma con il Galatasaray. Il bomber nigeriano era un corpo estraneo a Castel Volturno già nell'autunno del 2023 e per questo il suo ritorno sarebbe stato impossibile", si legge.

Osimhen aveva ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Aveva rifiutato a giugno e anche nelle scorse settimane l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Alla fine affare concluso. Grande operazione di mercato per il Napoli con clausola anti-Italia per due anni e percentuale su futura rivendita.