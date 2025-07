Osimhen-Gala, retroscena dalla Nigeria: "Ha rifiutato il Liverpool! Aveva dato la sua parola"

vedi letture

Victor Osimhen sta per lasciare il Napoli per trasferirsi al Galatasaray a titolo definitivo. L’operazione si chiude per una cifra complessiva di 75 milioni di euro, suddivisi tra 40 milioni immediati, due tranche da 17,5 milioni ciascuna entro il 2026, 2 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita. Il club turco, inoltre, non potrà cederlo a squadre italiane per i prossimi due anni, pena una penale di 75 milioni. Il calciatore nigeriano, che nella scorsa stagione era già stato in prestito al Galatasaray, firmerà un contratto da 18 milioni netti a stagione, diventando uno dei più pagati del campionato turco.

Nel corso della lunga trattativa tra il Napoli e il club turco spunta un retroscena di mercato che riguarda un 'no' del centravanti nigeriano ad un inserimento dell'ultim'ora del Liverpool. A svelarlo ai microfoni della radio negeriana Nigeria Info, Buchi Laba, giornalista e amico di Osimhen: "Victor Osimhen ha rifiutato il Liverpool. Il Liverpool ha chiamato l'ultimo giorno. Osimhen ha detto: 'Ho dato la mia parola al Galatasaray'".