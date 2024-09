Osimhen-Galatasaray, i dettagli. clausola molto più bassa e non sarà valida in Italia

Da ieri ufficiale il trasferimento in Turchia, al Galatasaray, di Victor Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito alcuni dettagli relativi alla conclusione dell'affare tra le due società: "Il club turco gli coprirà lo stipendio da settembre in poi, i primi due mesi glieli ha pagati il Napoli. La clausola rescissoria, che sarà attiva da gennaio 2025, scende da 130 a 75 milioni e sarà valida per tutti i club del mondo, esclusi quelli italiani".