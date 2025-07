Osimhen-Galatasaray, Mediaset: "Bisogna soddisfare ultima richiesta di ADL"

Sono ore decisive in casa Napoli. Con la cessione di Osimhen ormai a un passo, il ds Manna e il presidente De Laurentiis si stanno già muovendo sul mercato a caccia di rinforzi da regalare ad Antonio Conte nel minor tempo possibile. Prima, però, c'è da formalizzare l'uscita del centravanti nigeriano: la giornata di oggi sarà decisiva sia per il Galatasaray che per il Napoli. Lo fa sapere la redazione di Sportmediaset con tutti gli aggiornamenti.

"Nonostante la fiducia mostrata da parte della società turca, il tempo stringe. Infatti, Osimhen ha una clausola da 75 milioni di euro che però scade a mezzanotte. Il Galatasaray, dal canto suo, ha accettato di pagare la cifra richiesta dal Napoli, ma divisa in cinque rate. Per definire l'affare, però, resta da soddisfare l'ultima richiesta della società partenopea, che ha chiesto delle garanzie bancarie al club turco dopo l'incontro avvenuto nella giornata di ieri. Il tempo stringe e l'obiettivo di giornata è quello di arrivare a una conclusione. Osimhen, nel frattempo, ha già accettato il triennale da 16 milioni all'anno offerto dal Gala, con opzione di rinnovo fino al 2029".