Osimhen-Galatasaray, quanto risparmia ADL di ingaggio? Svelata la cifra

vedi letture

Victor Osimhen guadagna circa 11 milioni di euro con il Napoli. Quanto ha guadagnato davvero il club azzurro con il prestito al Galatasaray lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui, si legge, "al Napoli era rimasto sul groppone un ingaggio da 15 milioni lordi per un giocatore che non avrebbe più messo piede in campo". Ora, infatti, l'ingaggio del centravanti nigeriano sarà coperto per intero dal club turco.