Sky - Osimhen-Galatasaray, è fatta: il nigeriano è partito per Istanbul

Oggi alle 23:30

E' fatta per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Accordo tra i due club trovato già oggi, mentre c'erano da limare gli ultimi dettagli con il giocatore riguardanti le clausole rescissorie. Ora invece è stato tutto definito e il bomber azzurro è già in partenza verso Istanbul.

Infatti standoa quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il Napoli ha una clausola per prolungare il contratto ad Osimhen per un ulteriore anno, fino al 2027. L'opzione è attivabile se gli azzurri non riusciranno a cederlo prima di giugno: se avverrà il rinnovo, la clausola rescissoria di Victor si abbasserà ad 80 milioni di euro dai 130-150 attuali.

