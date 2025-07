Osimhen-Napoli, permanenza difficile. Ma per un motivo si è aperto uno spiraglio

vedi letture

Nelle ultime ore si è prospettata la clamorosa ipotesi della permanenza di Victor Osimhen al Napoli. Una notizia che divide molto l'ambiente: c'è chi accoglierebbe a braccia aperte il bomber nigeriano, mentre altri preferirebbero la sua cessione visti i precedenti extra-campo. A riferire le ultime sulla situazione di Osimhen è Marco Giordano, giornalista di Radio Crc che ha parlato a nome della redazione: "Abbiamo lavorato alla notizia Osimhen vedendo la prima pagina de Il Mattino. Non è una fake news.

Osimhen resta al Napoli? Non abbiamo detto assolutamente questo, ad oggi l’ipotesi più probabile è che Osimhen vada via. Che Osimhen continui a non accettare nessuna offerta è una possibilità che il Napoli deve prendere in considerazione. Il nigeriano, così come l’anno scorso, dovrebbe andare al ritiro se fino al 17 luglio non accetta nessuna offerta. In quel caso è ovvio che ci sarebbero dei contatti, ma in questo momento non c’è nessuna diplomazia a lavoro. Se si chiede al Napoli se esiste una possibilità, la risposta è ‘è difficilissimo’. Non vogliamo alimentare nessun tipo di sogno, ma è chiaro che se rifiuta tutte le proposte o non ne arrivano altre… C’è anche il tema legato allo spogliatoio, perché uno che si è comportato così…”.