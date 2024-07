Osimhen per lasciare Napoli deve scendere a compromessi con le sue richieste

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, se Osimhen accettasse l’idea di rinunciare alla Premier, ecco aprirsi varie ipotesi. La Ligue 1, ad esempio, perché il Psg non ha ancora provveduto alla sostituzione di Mbappé. Il sogno dei francesi è Kvara che però è blindatissimo dal Napoli, così Osimhen può tornare ad essere un’opportunità.

Poi c’è sempre la pista araba, in modo particolare l’Al-Ahli: non sarebbe un problema, per il club, accontentare entrambi, De Laurentiis sul prezzo e Osimhen sull’ingaggio, ma in questo caso il nigeriano dovrebbe rivedere le sue priorità. Vuole restare in Europa e giocare la Champions, ma potrebbe arrivare un punto dell’estate in cui scendere a compromessi diventerebbe inevitabile.