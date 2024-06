Osimhen resta? Conte chiaro: "Qui non decido io, ci sono accordi precedenti"

In occasione della conferenza stampa di presentazione, Antonio Conte ha risposto anche alla domanda di una giornalista che gli ha chiesto di chiarire la situazione di Victor Osimhen: "Per quanto riguarda Osimhen così come sapevo benissimo sia della situazione di Kvara, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, su cui io ho posto un veto assoluto, so benissimo della situazione Osimhen. So che ci sono degli accordi col club, è una situazione totalmente diversa, a cui io assisto. Poi se mi chiedete del calciatore, è un calciatore di altissimo livello, ma io non posso entrare in nessun discorso su Osimhen perché si tratta di accordi precedenti".

