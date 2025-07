Osimhen, Romano: “Solo chiamate esplorative della Juve, restano aperti due scenari"

Dove giocherà Victor Osimhen nella prossima stagione? Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha parlato del futuro dell'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli sul proprio canale Youtube: “Napoli che lavora sempre anche alle uscite e per quanto riguarda le uscite, il nome chiave su cui ruota il mercato azzurro è quello di Victor Osimhen, su cui si è parlato tanto di Juventus. La Juve ha fatto delle chiamate esplorative più volte per Osimhen. Ma ad oggi, senza ancora andare in profondità nei discorsi con il Napoli, a livello di offerte o trattative ufficiali per Osimhen non dimentichiamoci di due scenari.

Il primo porta al Galatasaray, perché i contatti tra il Napoli e il club turco continuano per Victor Osimhen. Il Galatasaray continua a sognare Victor Osimhen e la sua permanenza per un altro anno, ma il Galatasaray al momento non può pareggiare quella che è l'offerta dell’Al-Hilal. Il club saudita pagherebbe la clausola di Victor Osimhen, 75 milioni di euro, come avrebbe fatto già prima del Mondiale per Club. Quindi l’Al-Hilal aveva chiuso col Napoli, ma mai ha chiuso col giocatore. Perché Victor Osimhen non ha voluto procedere con quell'operazione prima del Mondiale per Club. Adesso che l’Al-Hilal è fuori dal Mondiale per Club e può tornare a concentrarsi con forza sul mercato. L’Al-Hilal vuole insistere, vuole continuare questo discorso con Victor Osimhen con una nuova proposta. Quindi l’Al-Hilal resta in corsa per Osimhen aspettando una nuova offerta al giocatore con l'intenzione di pagare 75 milioni di euro di clausola rescissoria al Napoli. E resta il Galatasaray, che al momento offre di meno, ma che ha già accolto Osimhen un anno fa, ne ha fatto un eroe, un re ad Istanbul. Ecco perché il Galatasaray vuole continuare a provarci fino in fondo con le proprie armi, che economicamente sono diverse rispetto a quelle dei sauditi, ma certamente anche a livello di offerta al Napoli è una proposta diversa, più bassa. Quindi il Galatasaray ci prova come può, ma resta in corsa, mentre l’Al-Hilal fa un'offerta economica decisamente importante, decisamente alta per provare a convincere il centravanti nigeriano.

Abbiamo detto nel Galatasaray che è un po' il centro del mercato di riflesso anche per l'Italia, perché questo discorso di Osimhen sta anche cambiando i tempi del dell'operazione che riguarda Calhanoglu. Perché il Galatasaray fino a oggi non ha ancora chiuso per Calhanoglu, visto lo squarcio che si è aperto tra il centrocampista turco e l'Inter dopo le parole del capitano Lautaro Martinez e soprattutto del presidente Beppe Marotta che ha chiaramente indicato la strada di Calhanoglu come quella di un'uscita che ci si aspetta per questa estate. Perché il Galatasaray sta cercando di mantenere parte del proprio tesoretto più possibile per Victor Osimhen. Dovesse arrivare Osimhen, dovrà probabilmente il Galatasaray limitare i propri investimenti in altri ruoli a livello di costi. Invece dovesse non arrivare Osimhen per il Gala si aprono diverse possibilità di investire anche su altre posizioni. Per Calhanoglu i contatti tra l'Inter e il Galatasaray sono iniziati, quindi i due club hanno iniziato a parlarsi. Adesso bisognerà aspettare un'offerta ufficiale, bisognerà aspettare il discorso legato alle cifre, il discorso legato agli accordi. Quindi lavori in corso per Calhanoglu al Galatasaray, ma bisognerà capire adesso a livello di tempistiche e a livello di costi come il Galatasaray vorrà comportarsi visto questo sogno Osimhen che resiste”.