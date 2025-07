Osimhen, l'Al-Hilal accontenta il Napoli! Ha offerto quello che ADL aspetta dal Galatasaray

Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano parla di Victor Osimhen e svela come stanno le cose, aggiorna una trattativa che in realtà è in stallo e ferma da un po' di tempo, troppo tempo. "Osimhen sta spingendo per andare al Galatasaray. L'offerta è di 40 milioni subito più due rate da 17,5 pagabili a maggio 2026 e maggio 2027. Dall'altra parte c'è l'Al-Hilal che ha presentato stanotte 75 milioni di euro garantiti con due rate da 37,5. Ovvero le condizioni che vuole il Napoli per Osimhen. Ma ad oggi non c'è ancora l'apertura del giocatore per l'Arabia Saudita".

Osimhen ha ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Aveva una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora la clausola è scaduta. Il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Il Napoli non fa sconti. Anche senza clausola, chiede 75 milioni. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina. Ma servono le garanzie bancarie, le famose fideiussioni richieste da De Laurentiis.