Ostigard ceduto a 2mln in più, per Lindstrom affare da 25: tutte le cifre

Si accende il mercato in uscita del Napoli. Lindstrom è arrivato ieri a Liverpool per svolgere le visite mediche con l'Everton, un'operazione complessiva da 25 milioni di euro; i Toffees verseranno 3 milioni per il prestito oneroso e avranno la possibilità di esercitare il diritto di riscatto versando 22 milioni a fine stagione.

Ostigard, invece, sta mettendo a posto gli aspetti personali con il Rennes: Manna ha già chiuso in ogni dettaglio la sua cessione per 7 milioni di euro, due in più rispetto al prezzo pagato per il suo acquisto nell'estate precedente allo scudetto. Ottima operazione. E un incasso totale da 10 milioni (in attesa del riscatto di Lindstrom, certo). Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.