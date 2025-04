Paradosso Comuzzo: da gennaio non gioca più e Commisso teme svalutazione

E' un vero e proprio paradosso quello che coinvolge Pietro Comuzzo, giovanissimo difensore della Fiorentina che il Napoli aveva cercato a gennaio. Il Corriere dello Sport ricostruisce gli ultimi mesi ricordando della corte azzurra, del 'no' di Commisso ma anche delle tante panchine ora che Palladino con la difesa a tre ha trovato un nuovo assetto con Pongracic, Pablo Marí e Luca Ranieri.

Il quotidiano scrive: "Il Napoli aveva ha capito che era più facile arrivare a lui piuttosto che a Pongracic (incedibile per il club), e ha intavolato una trattativa coi viola spingendosi fino a un'offerta vicina ai 35 milioni di euro. Che ha allettato la dirigenza ma non Rocco Commisso, il quale non si è mai neppure sognato di vendere Comuzzo per una cifra inferiore ai 40 milioni".