Pellegrini, il gol nel derby cambia il suo futuro? Ha offerte ma vuole restare a Roma

Il gol di Lorenzo Pellegrini nel derby può essere lo sliding doors della sua avventura in giallorosso. Sembrava ormai destinato a partire, visto anche l'interesse mostrato da diversi club tra cui proprio il Napoli, ma adesso vuole restare alla Roma ed è pronto a declinare le offerte ricevute. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Lorenzo #Pellegrini wants to stay at #ASRoma despite some interests from other clubs. #transfers