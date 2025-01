Pellegrini-Napoli, non è finita? CorSera: "E' a un bivio cruciale di carriera"

Claudio Ranieri ha parlato del suo futuro in conferenza e ha ammesso che si sorprenderebbe per un eventuale addio. Ma Lorenzo Pellegrini, a quanto pare, è a un bivio: potrebbe lasciare la Roma, la sua Roma, già a gennaio. E il Napoli da tempo è alla finestra per il giocatore.

Ne parla il Corriere della Sera con il mercato dell'Inter sullo sfondo: "Simone Inzaghi preferirebbe Lorenzo Pellegrini, che è nel mirino anche del Napoli. Il capitano giallorosso, in scadenza nel 2026, potrebbe essere al centro di una decisione cruciale sul suo futuro già a gennaio".