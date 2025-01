Roma, Ranieri: "Pellegrini? Ho una sensazione sul suo futuro"

vedi letture

Claudio Ranieri blinda Pellegrini, obiettivo di mercato del Napoli fino a poco fa, fino al gol nel derby, gara svolta del suo mese di gennaio con l'addio ormai remoto.

Il tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa e lo ha confermato: "Tutto è possibile nel calcio ma onestamente non credo che Pellegrini vada via, è una mia sensazione. Io credo molto anche in Soulé, sta migliorando sotto l’aspetto pratico e credo sarà nel futuro della Roma. Avrà le sue possibilità e resterà qui. Sto preferendo Baldanzi a Soulé perché l’anno scorso ha fatto sei mesi di adattamento. Dà il brio che mi manca e lo che tengo in grande considerazione".