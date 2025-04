Per il centrocampo torna di moda un nome di due estati fa: ora gioca in Arabia

Il Napoli è in piena corsa Scudetto e contemporaneamente si sta concentrando anche extra-campo, sul calciomercato. Gli azzurri sono molto attivi su questo fronte e tra i vari profili sondati per il centrocampo c'è anche Gabri Veiga, già vicinissimo al trasferimento due estati fa. A riferire le ultime sull'argomento è il giornalista Niccolò Ceccarini che nel suo editoriale su TMW scrive:

"Un obiettivo del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è fare un colpo a centrocampo. Frattesi e Pellegrini restano due idee ma il Napoli non ha abbandonato anche altre due piste. La prima porta a Gabri Veiga dell’Al-Ahli, l’altra è quella di Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Tante le situazioni in divenire in uscita con il futuro di Ngonge e Billing ancora da chiarire. Okafor tornerà invece al Milan, Marin a fine stagione con ogni probabilità lascerà il Napoli".