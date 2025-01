Pongracic, Napoli in pressing ma la Fiorentina lo blinda: no alla cessione

La Fiorentina blinda Marin Pongracic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore il Napoli si è fatto avanti con i viola per chiedere informazioni per il centrale arrivato a Firenze in estate dal Lecce per 15 milioni di euro ma la risposta della società gigliata è stata secca.

Il croato non si muoverà, né in prestito né a titolo definitivo. In questa stagione Pongracic non ha trovato molto spazio, complici alcuni infortuni ma anche un feeling con Palladino mai sbocciato del tutto, ma nonostante questo la Fiorentina ha eretto il muro e non intende privarsi di lui a metà campionato.