Prima del difensore servono le cessioni: chi libera posto in lista? Non Rafa Marin

Tanti i nomi che circolano e diverse le trattative portate avanti dal Napoli. Da Danilo, in pole position per la difesa, alle mosse per il centrocampo e non solo. La priorità però è contestualmente sbloccare le cessioni perché per comprare serve liberare un posto in lista. Rafa Marin è inseguito dal Como e non solo, ma è un Under e dunque non libera caselle.

Così come Zerbin, che interessa a Empoli e Venezia, ma non occupa un posto in lista. Liberebbe una casella Juan Jesus che piace al Venezia, ma dopo l’infortunio di Buongiorno, e in una fase di emergenza piena, Conte lo ha rilanciato al centro della difesa. Anche su questo, scrive il Corriere dello Sport, proseguono le riflessioni del club partenopeo.