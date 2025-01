Rai - Comuzzo al Napoli solo per 40mln, altrimenti resta alla Fiorentina

vedi letture

40 milioni o Pietro Comuzzo resterà alla Fiorentina. Commisso fa il prezzo e non scende a compromessi, non accetta una cifra inferiore. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato,sono ore decisive per il passaggio del centrale dalla Fiorentina al Napoli. Ma al momento il club viola dice 'no' all'offerta degli azzurri per il difensore, che potrebbe partire solo per 40 milioni di euro. No ai 35 offerti dal club di De Laurentiis.

