Ultim'ora Rai - Contatti per Bonny, in forte ribasso le quotazioni di Lucca: le ultime sull’attaccante

Il Napoli ha avuto dei contatti con Federico Pastorello, agente di Alex Meret, anche per Ange-Yoan Bonny, attaccante del Parma. Il 21enne resta un obiettivo azzurro. A fine stagione se ne riparlerà ma resta un nome che piace. A riferirlo sul sito di RaiSport è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, che fa inoltre sapere che sono in clamoroso ribasso le quotazioni di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Molto probabilmente il nuovo attaccante arriverà dall'estero.

