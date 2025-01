Rai - Il Napoli aspetta Fazzini, Casadei in stand-by: non è il primo in lista, la situazione

Nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle operazioni a centrocampo del Napoli per la finestra di gennaio: "Non c’è nessuna accelerata per Cesare Casadei e nessuna opzione scritta. C’è stato un colloquio del Napoli con la Epic, che gestisce il giocatore da circa un anno e che il Napoli conosce perché è stata intermediatrice dell’operazione Chelsea-Lukaku.

Il Napoli ha chiesto al Chelsea: “L’avete già venduto al Torino o ad altre squadre?’, la risposta dei Blues è stata: ‘No, vi faremo sapere…’. Casadei non è il primo nome della lista e nemmeno il quarto, secondo me. Là dove sfumassero alcuni obiettivi, il Napoli potrebbe essere interessato. La cifra che chiede il Chelsea, che non può darlo in prestito avendo già impegnato tutti gli slot per questo tipo di operazione, è di 15/16mln con qualche bonus. Potrebbe arrivare a titolo definitivo con una eventuale percentuale di rivendita. Il problema non è economico ma tecnico, il Napoli oggi ha preso tempo.

Casadei chiama Fazzini. Il presidente dell’Empoli Corsi ha comunicato a Lotito che non va alla Lazio perché non ci sono le condizioni economiche. O la Lazio pareggia l’offerta economica del Napoli, 18 mesi di prestito non oneroso e riscatto fissato a 11mln più due di bonus di cui uno facile, o accetta il Napoli, o resta fino a giugno. Il tergiversare su Casadei e su altri nomi dipende da Fazzini, che ha lo stesso agente del tecnico della Lazio Baroni.

Il Napoli lavora anche per Payero, ma lo vuole in prestito con diritto senza obbligo. L’Udinese, al momento, in quella zona del campo, dice di no. Non sono assolutamente vere le voci su Elmas e su Sudakov per un banale motivo, piacciono ma sono extracomunitari e il Napoli ha gli slot pieni”.