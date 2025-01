Ultim'ora Rai - Napoli-Adeyemi, tutto definito col Dortmund: Manna in pressing sul giocatore

Il Napoli non riesce a chiudere con il Manchester United per Alejandro Garnacho (differenze su valutazioni bonus e rate) e prova a riaprire per Karim Adeyemi. Abbiamo svelato alla 'Domenica Sportiva' 3 giorni fa, che il Napoli aveva definito tutto col Borussia Dortmund. 45 milioni da versare in 5 rate. Ma il giocatore aveva chiesto al Napoli (irritato) di ripresentarsi a fine stagione.

In queste ore il Ds Manna sta provando a convincere il calciatore a tornare sui suoi passi. Non è escluso che possa intervenire telefonicamente anche Antonio Conte. Il Borussia Dortmund ha autorizzato il Napoli a dialogare con l'entourage e la famiglia del ragazzo. Manna conta di avere risposte perentorie in breve tempo. Al Ds azzurro non mancheranno argomenti per provare a smussare i dubbi del forte esterno offensivo a cui offrirebbe cinque di contratto e un super ingaggio: di sicuro superiore a quell' percepito in Bundesliga. Ci risulta che il Napoli potrebbe aumentare l'offerta rispetto all'ultimo vertice con l'entourage di pochi giorni fa terminato con una fumata nera. A riferirlo a Rainews 24, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato.