Rai - Problemi per Zerbin all’Empoli. Il Napoli segue Fazzini e vuole Biraghi

Nel corso di ‘Terzo Tempo Calcio Napoli’ su Televomero, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato delle operazioni per gennaio del Napoli in uscita e in entrata: "Ci sono problemi per Zerbin, sembrava fatto il suo trasferimento in prestito a titolo gratuito fino a giugno all’Empoli, allenato dall’amico di Conte D’Aversa. Ci sono problemi con l’entourage di Zerbin per motivi economici, la richiesta economica del calciatore non piace all’Empoli. Quindi per il momento la trattativa non è spedita.

Per quanto riguarda Fazzini, è un giocatore che il Napoli segue ma non c’è ancora una trattativa intavolata. Invece la Fiorentina, che deve rimpiazzare Bove, sta valutando oltre a Folorunsho anche Fazzini. Per quanto riguarda Matic, che è un nome che sta girando, non mi risulta ad oggi che il Napoli lo stia valutando.

Per l’attacco, a meno che il Torino non spari alto, Simeone resta. Per Raspadori, a meno che non arrivi un’offerta che non si possa rifiutare, più dall’estero che dall’Italia, il Napoli vuole confermarlo. Laddove rimanesse Dybala, Ranieri per la Roma chiederebbe comunque Raspadori. Non è un discorso strettamente legato, perché il tecnico lo stima a prescindere. Ma il Napoli non vuole rinforzare nessuna diretta concorrente. Il mio pensiero è che il Napoli conferma Raspadori più per non rinforzare le altre che per stima verso il giocatore.

Biraghi? C’è un colloquio con i procuratori di Biraghi e Spinazzola, Mario Giuffredi e Davide Lippi, e uno con la Fiorentina. Il Napoli prenderebbe volentieri Biraghi, ma bisogna capire se la Fiorentina prenderebbe volentieri Spinazzola, che potrebbe trovare un’altra sistemazione all’estero”.