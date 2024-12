Rai - Raspadori in stand-by, ADL ha un timore. C'è una sola possibilità a gennaio

Giacomo Raspadori via da Napoli? Difficile a gennaio. Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, interviene a Canale 21, a Campania Sport, e fa il punto della situazione.

"Il Napoli non vuole cederlo a una diretta concorrente. Sa che il giocatore ha valore ma c'è un problema di collocazione tattica. Potrebbe partire solo se arrivasse una proposta dall'estero. Per me Raspadori farebbe fatica anche come seconda punta, io lo vedo come sottopunta in un 3-4-2-1. Non è un attaccante e neanche un esterno".