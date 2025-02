Rai - Saint-Maximin-Napoli, problema indennizzo: il Fenerbahce non si fida dell'Al Ahli

Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del sostituto di Kvaratskhelia e non solo: "Il problema, il Napoli ha provato a prendere Garnacho, Adeyemi, Chiesa e Ndoye, che erano i giocatori che piacevano a Conte e che per motivi diversi sono saltati. Non certo per volontà del Napoli, che ha offerto cifre importanti.

Ora si lavora per Saint-Maximin. Il Napoli ha raggiunto l'accordo col club proprietario del cartellino, l'Al Ahli, ma il mercato arabo è chiuso. Il giocatore è in prestito al Fenerbahce, c'è ora un problema di natura economica: il Napoli può riconoscere un indennizzo al Fenerbahce ma può pagarlo solo all'Al Ahli. Il problema è che i turchi i soldi li chiedono al Napoli e non si fidano degli arabi. Proprio in questi minuti Manna sta cercando di dipanare la matassa, credo che entro domani (lunedì 3 febbraio, ndr.) Saint-Maximin, che è un nome che non ha fatto Conte, sarà il giocatore che rimpiezzerà Kvara".