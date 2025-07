Raspadori può sbloccare Lookman, CdS: "Napoli in attesa, Inter pronta al rilancio"

vedi letture

Ademola Lookman è al centro del calciomercato di Inter e Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle trattative che coinvolgono i nerazzurri, distanti una decina di milioni dalla richiesta dei bergamaschi, ed il club partenopeo che è pronto ad inserirsi: "L’Inter ricomincerà oggi a lavorare intensamente all’affare e rilancerà. E il Napoli, nel frattempo, continuerà a restare in attesa, pronto eventualmente a inserirsi: il direttore sportivo Manna ha fatto la prima mossa di recente proponendo agli agenti di Lookman un salario da cinque milioni a stagione, superiore di circa un milione rispetto a quello prospettato dall’Inter, con i benefici del Decreto Crescita.

Se lo stallo Atalanta-Inter non sarà superato in tempi brevi, o se il gap non sarà ridotto in maniera definitiva, evidentemente avrebbe anche la chance di studiare l’operazione da prospettare alla Dea. Con una variabile imprescindibile: Giacomo Raspadori, di certo uomo decisivo per la conquista dello scudetto ma anche attaccante alla ribalta nella seconda parte della stagione. Dopo tante esclusioni. La situazione di Jack è ancora in sospeso: la sua eventuale cessione sbloccherebbe l’azione su Lookman".