Repubblica - Luiz Felipe piace al Napoli di Conte: c'è il gradimento per l'ex Lazio

Caccia a un difensore per il mercato di gennaio. Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, "il nome nuovo che circola in questi giorni è l’ex Lazio Luiz Felipe, 27 anni e 1 presenza con la Nazionale italiana, allora allenata da Mancini, svincolato dopo la deludente parentesi in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad di Benzema.

Una buona occasione a basso costo, che garantirebbe ai bianconeri un calciatore con passaporto italiano, necessario dato che la Juventus ha esaurito i visti per extracomunitari, e decisamente affidabile. Un nome gradito anche ad altre piazze, come il Napoli di Antonio Conte, che cerca un difensore per allungare le rotazioni del tecnico salentino".