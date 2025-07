Resiste la suggestione Grealish: lascerà il Man City, ma c'è un ostacolo

Resiste la suggestione Jack Grealish. L'estroso esterno inglese, ormai ai ferri corti con Pep Guardiola e sempre più vicino all'addio al Manchester City, è stato avvistato negli scorsi giorni in Costiera Amalfitana, dove si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del rientro in campo. L'idea di portare Grealish all'ombra del Vesuvio, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infiamma la piazza. Il classe 1995, unito alla sua situazione contrattuale in bilico con i Citizens, lo rende un nome estremamente intrigante.

Ma al momento i costi per un'operazione del genere appaiono proibitivi per le casse partenopee. Nonostante la volontà del giocatore di cambiare aria, la richiesta economica del Manchester City e l'ingaggio di Grealish rappresentano ostacoli notevoli. Sarà un sogno destinato a rimanere tale, o il Napoli saprà trovare la chiave per sbloccare un affare che avrebbe del clamoroso