Roma a caccia di un esterno: piace un giocatore offerto in passato al Napoli

Con Karsdorp fuori dal progetto che si allena a parte e Kristensen, non riscattato dal Leeds, al momento c'è il solo Celik (tra l'altro in vacanza dopo le fatiche europee) sulle corsie difensive a destra per la Roma.

A Trigoria, appurate le difficoltà per arrivare a Bellanova (tolto dal mercato dal Torino) stanno monitorando un paio di profili, si legge su Il Messaggero. Il primo è quello di Kamanzi, 23enne del Tolosa. L'altro riguarda Pubill, classe 2003 dell'Almeria, offerto in passato al Napoli. A fari spenti si monitora anche la situazione di Issa Kaboré, di proprietà del Manchester City.