Saint-Maximin, dalla Turchia annunciano: “Fenerbahce ha dato ok, prestito concluso!”

Allan Saint-Maximin è davvero ad un passo dal Napoli. Come annunciato dal Corriere dello Sport il calciatore sarà in Italia nelle prossime ore: assisterà alla partita degli azzurri contro la Roma per poi procedere alle visitie mediche di rito ed infine alla firma del contratto. A questo proposito, arrivano conferme direttamente dalla Turchia.

Yagiz Sabuncuoglu, giornalista del quotidiano turco SportsDigitale, sul suo profilo X scrive: "Il Fenerbahçe ha raggiunto un accordo con l'Al-Ahli e il giocatore per quanto riguarda la risoluzione del contratto di Allan Saint-Maximin". L'attaccante francese si trasferisce in azzurro con la formula del prestito oneroso, senza diritto di riscatto: il Napoli pagherà una cifra intorno ai 4 milioni incluso lo stipendio del calciatore e l'indennizzo al club arabo.