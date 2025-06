Sancho colpo alla McTominay? Gazzetta: "Il Napoli è tentato"

Jadon Sancho nel mirino del Napoli. Ultima idea del club per l'attacco che arriva sempre dalla Premier League. Sancho è reduce dal prestito al Chelsea e dal gol e dalla vittoria in finale di Conference League. Un giocatore dalle grandi promesse che nell'ultimo periodo ha avuto qualche difficoltà.

Ne parla anche La Gazzetta dello Sport spiegando che al momento non c'è una vera e propria trattativa, è solo un'idea. "Per ora è solo un'ipotesi, ma potrebbe essere un colpo in stile McTominay. Il Napoli è tentato da Jadon Sancho, l'esterno di proprietà del Manchester United ha giocato nel Chelsea nell’ultima stagione che però non l'ha riscattato".