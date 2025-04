Schira svela: "Scout del Napoli a Lecce per osservare un attaccante seguito anche dalla Juve"

Nikola Krstovic, centravanti del Lecce, sembra finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, svela su X: "Uno scout del Napoli sarà allo stadio Via del Mare sabato per assistere alla partita tra Lecce e Como per monitorare l'attaccante Nikola Krstovic, che nelle ultime settimane è stato osservato anche dalla Juventus".

A #Napoli’s scout will be at Via del Mare Stadium on Saturday to watch the game between #Lecce and #Como to monitore the striker Nikola #Krstovic, who has been also watched by #Juventus in the last weeks. #transfers