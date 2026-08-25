Sebastiano Esposito, niente Napoli? È vicino al Sassuolo

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L’interesse è legato anche alla possibile partenza di Andrea Pinamonti, ormai vicino alla Lazio.

Il Sassuolo pensa a Sebastiano Esposito per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club neroverde si è mosso a sorpresa per l’attaccante del Cagliari, finito anche nel mirino del Torino. L’interesse è legato anche alla possibile partenza di Andrea Pinamonti, ormai vicino alla Lazio. Il Sassuolo ha già avviato i primi contatti con il Cagliari per capire la fattibilità dell’operazione e sul tavolo sarebbe emersa anche una possibile formula.

Sassuolo forte su Sebastiano Esposito

Le due società, infatti, stanno valutando uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Riccardo Ciervo, esterno offensivo classe 2002 reduce dall’esperienza della scorsa stagione con la maglia del Cesena. Una soluzione che potrebbe permettere al Sassuolo di consegnare un nuovo attaccante alla squadra in caso di addio di Pinamonti.