Conferme su addio Mazzocchi: non rientra nei piani di Allegri

Conferme su addio Mazzocchi: non rientra nei piani di AllegriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:50Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Il laterale azzurro potrebbe essere uno dei calciatori destinati a lasciare il Napoli prima della chiusura della sessione estiva di mercato.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio profilo X fa il punto sul futuro di Pasquale Mazzocchi. Il laterale azzurro potrebbe essere uno dei calciatori destinati a lasciare il Napoli prima della chiusura della sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riferito da Schira, infatti, il giocatore non sarebbe al centro del nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri e il club potrebbe dunque valutare eventuali soluzioni in uscita qualora arrivassero proposte ritenute soddisfacenti: "Pasquale Mazzocchi non rientra nei piani di Max Allegri e potrebbe lasciare il Napoli quest'estate".