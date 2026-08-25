Conferme su addio Mazzocchi: non rientra nei piani di Allegri
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Il laterale azzurro potrebbe essere uno dei calciatori destinati a lasciare il Napoli prima della chiusura della sessione estiva di mercato.
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il proprio profilo X fa il punto sul futuro di Pasquale Mazzocchi. Il laterale azzurro potrebbe essere uno dei calciatori destinati a lasciare il Napoli prima della chiusura della sessione estiva di mercato.
Secondo quanto riferito da Schira, infatti, il giocatore non sarebbe al centro del nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri e il club potrebbe dunque valutare eventuali soluzioni in uscita qualora arrivassero proposte ritenute soddisfacenti: "Pasquale Mazzocchi non rientra nei piani di Max Allegri e potrebbe lasciare il Napoli quest'estate".
Pasquale #Mazzocchi is not in Max #Allegri’s Plans and coudl leave #Napoli this summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2026
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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