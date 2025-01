Sky - Danilo a un passo dalla risoluzione con la Juve: le ultime

Danilo e la Juventus sono in trattativa da diversi giorni per la risoluzione del contratto. Con l'arrivo di Thiago Motta, il centrale brasiliano è finito ai margini del progetto tecnico e per questo le parti si separeranno in questa finestra di mercato. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, adesso l'accordo sulla rescissione è davvero vicino. Sul classe 1991 c'è il forte interessamento del Napoli che aspetta solo di prenderlo a zero, l'ufficialità potrebbe arrivare solo a fine mese dopo la partita tra azzurri e bianconeri.